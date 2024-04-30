«التربية»: اختبار «رخصة المعلم» في 2 يونيو والمقاعد محدودة

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

دعت وزارة التربية والتعليم المعلمين إلى حجز الاختبارات الخاصة برخص المهن التعليمية للعاملين في الميدان حالياً، والتي ستعقد في الثاني من يونيو المقبل، لافتة إلى أن آخر موعد لتقديم طلب الاختبار هو 5 مايو.

ويستهدف الاختبار إلى جانب المعلمين، القيادات المدرسية، والمهن العالمة في المدارس.

وعممت الوزارة جداول اختبارات شهر يونيو المقبل الذي يتضمن اختبارات القيادات المدرسية لجميع الحلقات التعليمية، وعلوم الحاسوب للحلقة الثانية والثالثة، واختصاصي تربية خاصة لجميع الحلقات، واختبار التربية البدنية للحلقتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى تخصص اللغة العربية للحلقتين الثانية والثالثة، والاختبار المهني أيضاً للحلقتين الثانية والثالثة، فضلاً عن تخصص الفيزياء للحلقة الثالثة.

ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم، لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم بحسب برامج دعم ذات فاعلية، وضمان تزويدهم بمستوى عال من المعرفة والكفاءة، ولتقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التعليم في الدولة، ويضمن مواكبة متطلبات عصر المعرفة والتحديات المستقبلية.

ولفتت الوزارة إلى إمكانية تقدم أي معلم في الدولة لاختبار رخصة المهن التعليمية في حال كان لديه هوية إماراتية، مشيرة أن عدد المقاعد محدود.

وحرصت إدارة ترخيص المهن التعليمية على توفير نماذج تدريبية لاختبارات رخصة المعلم، لتمكين معلمي الحلقة الثالثة والثانية من التعامل مع الاختبار المهني، مؤكدة أن الاختبارات التدريبية متوفرة على موقع الالكتروني الرسمي للوزارة.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لعام 2022، بلغ إجمالي أعداد الحاصلين على الرخص المهن التعليمية والتخصصية في الميدان التربوي أكثر من 33 ألفاً و800 معلم ومعلمة بمختلف التخصصات في المدارس الحكومية والخاصة.

ومن ضوابط اختبار رخصة المهن التعليمية، عدم حيازة أي من المواد الدراسية أو الملاحظات أو الأوراق أو الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بالاختبار، والمحافظة على سرية مواد الاختبار وعدم محاولة أو إعادة إنتاجها من خلال التسجيل أو الحفظ أو النسخ، وعدم تقديم أي معلومات تتعلق بمحتوى الاختبار لأي شخص.

وتمنع الوزارة المتقدمين لاختبارات الرخصة، وكذلك عدم مناقشة محتوى الاختبار مع آخرين في مركز الاختبار أو التواصل حول عناصره أو الإجابات الخاصة به. كما يحظر نسخ مواد الاختبار بأي شكل أو مشاركة مواد الاختبار مع الآخرين.