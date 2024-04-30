الامارات | تنبيه جديد من "الأرصاد": أمطار ورياح نشطة السرعة حتى "الثامنة" مساءً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً أكد فيه على وجود فرصة تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية، مع هبوب رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/س، وذلك اعتباراً من الساعة 12:30 ظهر اليوم حتى الساعة الثامنة مساءً.

ووفقاً للمركز فإن الحالة الجوية التي تشهدها الدولة منذ أمس، ستصل ذروّتها اعتباراً من ليلة غدٍ الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل، مؤكداً أن المنخفض الجوي الجديد لا يمكن مقارنته بالحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة أخيراً.

وأبلغ المركز "الإمارات اليوم" أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، مشدداً على أن الحالة الجوية الجديدة أقل سابقتها "الاستثنائية" من حيث الشدة وكمية الأمطار.

وأفاد بأن الحالة الجوية ستشمل أغلب مناطق الدولة مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال سقوط البرد، وتقل كميات السحب يومي الجمعة والسبت مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية