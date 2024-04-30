الامارات | هل القانون يلزم المالك بإخطار المستأجر بزيادة الأجرة ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 أبريل 2024

سؤال يسأل قارئ :

أنا مستأجر استديو بقيمة 10 الف درهم، في إحدى إمارات الدولة ، واكملت الثلاث سنوات، وعند تجديد العقد الجديد اخبرني المالك بزيادة الايجار الي 30% من غير اخطاري قبل مدة كافية فهل القانون لا يلزم المالك بإخطار المستأجر بزيادة الأجرة؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

بالرجوع لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارة التي يقطن فيها المستأجر، نجد أن المادة 13 منه، قد حظرت زيادة قيمة الايجار قبل ثلاث سنوات من بداية العلاقة الايجارية، وبعد انقضاء الثلاث سنوات يجوز للمؤجر زيادة الايجار لقيمة ايجار المثل، ولم يلزم القانون المؤجر بإخطار المستأجر بتلك الزيادة وما جرى عليه العمل أنه يتم الاتفاق على الزيادة عند تجديد العقد وحال عدم الاتفاق تختص لجنة فض المنازعات الايجارية بتحديد أجرة المثل .

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