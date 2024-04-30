نهيان بن مبارك: المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً في جهود صندوق الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أهمية تطوير عمل الصندوق في مجالاته الرئيسية، خلال المرحلة المقبلة، على مستوى الكم والكيف، ليصل بأنشطته وجهوده إلى فئات المجتمع الإماراتي كافة، وفقاً للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منبهاً إلى أهمية التركيز على مجال الهوية الوطنية، لتكون المظلة العامة لمختلف الأنشطة الأخرى التي ينفذها الصندوق.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الوطن اليوم، برئاسة معاليه، والذي تمّ خلاله استعراض ملخص إنجازات الصندوق خلال عام 2023 الماضي، واعتماد موازنته للعام الحالي 2024، ومناقشة مقترحات عدة لتفعيل توجهاته الاستراتيجية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استعراض استراتيجيته مع المانحين والداعمين، وجمع التبرعات.

ورفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في بداية الاجتماع، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه ورعايته للمشروعات والمبادرات التي يطلقها صندوق الوطن، مؤكداً أن الإمارات ستظل عزيزة بشبابها، قوية بقادتها، رائدة بنظامها ومؤسساتها، مشيراً إلى أن تنمية الإنسان وتمكينه من الأداء والإنجاز، تجسيد للنظرة الواثقة نحو المستقبل، وتعبير عن حب الوطن والانتماء للمجتمع، والولاء للدولة والقيادة الرشيدة.

كما وجه معاليه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل صندوق الوطن، وكافة المساهمين والشركاء والمانحين، والمؤسسات الحكومية والخاصة التي طالما دعمت مشروعاته، مؤكداً أن صندوق الوطن سيظل حريصاً على تطوير آلياته ومشروعاته لتحقيق أهدافه في مجالات تعزيز الهوية الوطنية ودعم ورعاية قيم الابتكار والإبداع، وتمكين شباب الإمارات.

وأضاف معاليه أن مجلس إدارة صندوق الوطن وافق على تحديث التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق، بما يضمن تعميق الأثر الإيجابي الذي يحدثه في مجالات عمله المختلفة لدى شباب الوطن، وتوسيع دائرة هذا الأثر بحيث يشعر بها أبناء وبنات الوطن في كل مكان.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بما يبذله معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، من جهود مخلصة ومقدرة في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بدعم الشباب من أبناء وبنات الإمارات.

وضم مجلس إدارة الصندوق في دورته الحالية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيساً، ومعالي الدكتور خليل الفولاذي، والدكتورة أمينة الرستماني، وسلطان الظاهري، وطلال الذيابي، ومحمد القاضي، والدكتور علي بن حرمل، والدكتورة حواء المنصوري، وسعيد الزعابي.