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منصور بن زايد وعبدالله بن سالم يبحثان شؤون الوطن والمواطن

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في قصر الوطن في أبوظبي، سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، وبما يعزز مسيرة التنمية، ويحقق مزيداً من التطلعات والإنجازات التي تشهدها الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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