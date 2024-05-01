الامارات | رئيس الدولة: الاستثمار في الشباب المؤهل أولوية رئيسة في رؤية الإمارات التنموية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وفد جامعة ماكغيل الكندية.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، بالوفد الذي ضم عدداً من مسؤولي الجامعة، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على بناء شراكات مع أفضل المؤسسات التعليمية والجامعات في العالم لإعداد الكوادر الوطنية النوعية، خصوصاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة. وأكد سموه أن الاستثمار في الشباب المؤهل الذي يمتلك مهارات الإبداع والابتكار يمثل أولوية رئيسة في رؤية الإمارات التنموية، التي ترتكز على أن شباب الوطن هم الثروة الدائمة التي ينبغي تنميتها وتعظيم الاستفادة منها.

من جانبه، أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بالاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لمجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة في إطار رؤيتها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان ديوان ولي العهد في أبوظبي، قد أطلق خلال عام 2015 بالتعاون مع جامعة ماكغيل، برنامج «زمالات ماكغيل الإمارات» في مجال العلوم والهندسة، الذي يهدف إلى دعم الكوادر الوطنية لاستكمال تعليمهم في كليات العلوم والهندسة في جامعة ماكغيل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتُمنح الزمالة إلى طلاب الماجستير والدكتوراه المتفوقين، فيما يقوم البرنامج بدعم الطلبة للاستفادة من فرص تدريبية في شركات علمية وهندسية متميزة، إضافة إلى زيارات مدنية داخل كندا وخارجها تحت إشراف الجامعة.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في قصر البحر في أبوظبي، فريق هجن الرئاسة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

واطلع سموه خلال استقباله الفريق يرافقهم الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، على الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة خلال مشاركاتها في مهرجان ومنافسات الموسم الحالي.

وهنأ سموه الفريق مثنياً على جهوده التي كان لها الأثر الإيجابي في أداء هجن الرئاسة في جميع المنافسات التي خاضتها خلال الفترة الماضية، مؤكداً سموه أن الرياضات التراثية ومنها سباقات الهجن تحظى بأهمية تاريخية واجتماعية لدى شعب الإمارات كونها موروثاً للآباء والأجداد، ونحرص على الحفاظ عليها وتأصيلها وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارستها.

من جانبه، أعرب الفريق عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم المتواصل الذي تحظى به سباقات الهجن في الدولة والرياضات التراثية عامة، والذي يسهم في استمراريتها بوصفها جزءاً أصيلاً من تراث الإمارات الغني ومن أهم روافده.

وكانت هجن الرئاسة قد أحرزت سيف صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مشاركتها في منافسات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024»، والذي اختتم أخيراً، نسخته الـ45 في أبوظبي، وأقيم على مدار 17 يوماً بمشاركة هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُعد السيف الخامس الذي تفوز به هجن الرئاسة هذا الموسم.

محمد بن زايد:

• نحرص على تأصيل الرياضات التراثية وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارستها.