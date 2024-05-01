الامارات | الحالة الجوية تشهد ذروتها غداً.. و"الأرصاد" يُوضّح ماذا سيحدث..؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تصل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة منذ بداية الأسبوع، إلى ذروتها غداً ، وتستمر حتى السبت، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد.

وأبلغ المركز "الإمارات اليوم" أن الحالة الجوية الحالية التي تُعدّ أقل سابقتها "الاستثنائية" من حيث الشدة وكمية الأمطار، تشمل أغلب مناطق الدولة مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال سقوط البرد، متوقّعاً أن تقل كميات السحب يومي الجمعة والسبت، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وأوضح المركز أن الدولة ستشهد غداً طقس غير مستقر، ويتخلّله سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، منوهاً بحدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية تتحوّل إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 35 كم/س، تصل 65 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً مع السحب في الخليج العربي ومتوسط الموج يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً مع السحب في بحر عمان.