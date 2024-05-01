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التعليم عن بُعد لجميع المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة

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ابوظبي - سيف اليزيد - قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 2 و3 مايو 2024 وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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