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تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الخميس لجميع موظفي الحكومة الاتحادية

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ابوظبي - سيف اليزيد - بناءً على توجيهات مجلس الوزراء.. تقرر تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم الخميس 2 مايو، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن يستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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