الامارات | "العمل عن بعد" لموظفي حكومة عجمان الخميس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة عجمان، وبالتنسيق دائرة الموارد البشرية بعجمان تفعيل منظومة العمل عن بعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة عجمان غداً الخميس الموافق 2 مايو 2024 على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل نظراً للحالة الجوية المتوقعة حفاظاً على السلامة العامة.