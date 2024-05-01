«الخيرية العالمية» تنفذ مشاريع في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

وصل وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية إلى جمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة، بهدف الإشراف على تنفيذ مجموعة من المشاريع ونقل الصورة الواقعية إلى المتبرعين من الميدان مباشرة، إلى جانب تفقد احتياجات عدد من المناطق، وكذلك الأسر الفقيرة ودعم الحالات المرضية الصعبة.وقال الدكتور خالد الخاجة: تفقدنا سير عمل مجموعة من المشاريع الخيرية كالمساجد والآبار ومحطات تحلية المياه وغيرها من المشاريع والمبادرات، التي يتم تنفيذها بعطاء أصحاب الأيادي البيضاء، وضعوا ثقتهم بهيئة الأعمال الخيرية العالمية.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات عام 2024 والتي شملت السنغال وموريتانيا والنيجر وقرغيزيا، وتقسم إلى مرحلتين، مرحلة إشرافية على المشاريع الحالية، ومرحلة تفقدية لاحتياجات المناطق السكنية والأسر المتعففة بالتزامن مع حملة الصيف لهذا العام، والتي تنطلق في منتصف شهر مايو الحالي.