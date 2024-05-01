اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | أرقام الطوارئ للجهات المعنية في دبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الطوارئ للجهات المعنية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 مايو 2024

أكدت الجهات المعنية في دبي استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع، وفي هذا الإطار نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أرقام الطوارئ لهذه الجهات كالتالي:

شرطة دبي للحالات الطارئة

999

شرطة دبي للحالات غير الطارئة

901

الدفاع المدني

997

إسعاف دبي

998

هيئة كهرباء ومياه دبي

991

دبي الصحية

80060

بلدية دبي

800900

هيئة الطرق والمواصلات

8009090

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements