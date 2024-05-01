الامارات | أرقام الطوارئ للجهات المعنية في دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الطوارئ للجهات المعنية في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 مايو 2024
أكدت الجهات المعنية في دبي استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع، وفي هذا الإطار نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أرقام الطوارئ لهذه الجهات كالتالي:
شرطة دبي للحالات الطارئة
999
شرطة دبي للحالات غير الطارئة
901
الدفاع المدني
997
إسعاف دبي
998
هيئة كهرباء ومياه دبي
991
دبي الصحية
80060
بلدية دبي
800900
هيئة الطرق والمواصلات
8009090
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