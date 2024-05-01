حمدان بن محمد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نتقدم بخالص العزاء، وصادق المواساة لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعموم آل نهيان الكرام ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة فقيد البلاد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحمه الله.. نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان»