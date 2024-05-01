الامارات | مكتوم بن محمد ينعي طحنون بن محمد: أحد رجال الوطن الذين بنوا بسواعدهم مجده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب سموه في تغريدة عبر منصة "إكس": "رحل عنّا اليوم المغفور له بإذن الله الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان أحد رجال الوطن الذين بنوا بسواعدهم مجده. خالص التعازي والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ولآل نهيان الكرام، رحم الله فقيد الإمارات بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنّا إليه راجعون".