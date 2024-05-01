الامارات | حمدان بن محمد ينعي طحنون بن محمد: خالص العزاء لرئيس الدولة ولعموم آل نهيان الكرام ولشعب الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس": "نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعموم آل نهيان الكرام ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة فقيد البلاد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان رحمه الله.. نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".