اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الغائب في جميع مساجد الدولة اليوم بعد صلاة العصر على روح طحنون بن محمد

0 نشر
وام - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الغائب في جميع مساجد الدولة اليوم بعد صلاة العصر على روح طحنون بن محمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإقامة صلاة الغائب على روح المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - تغمده الله بواسع رحمته - في جميع مساجد الدولة بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 2 مايو الجاري.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements