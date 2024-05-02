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الامارات | "طرق الشارقة": تعليق خدمة حافلات النقل بين المدن مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق المواصلات في الشارقة، تعليق خدمة حافلات النقل بين المدن بشكل مؤقت، نظراً للأحوال الجوية السائدة غير المستقرة.

وأوضحت أنه "سيتم إعلامكم بمواعيد عودة الخدمة عبر قنواتنا الرسمية، نتمنى السلامة للجميع".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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