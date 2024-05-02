الامارات | "طرق الشارقة": تعليق خدمة حافلات النقل بين المدن مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق المواصلات في الشارقة، تعليق خدمة حافلات النقل بين المدن بشكل مؤقت، نظراً للأحوال الجوية السائدة غير المستقرة.

محمد يوسف

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