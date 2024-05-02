الامارات | "طرق الشارقة": تعليق خدمة حافلات النقل بين المدن مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية

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شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق الشارقة": تعليق خدمة حافلات النقل بين المدن مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق المواصلات في الشارقة، تعليق خدمة حافلات النقل بين المدن بشكل مؤقت، نظراً للأحوال الجوية السائدة غير المستقرة.
وأوضحت أنه "سيتم إعلامكم بمواعيد عودة الخدمة عبر قنواتنا الرسمية، نتمنى السلامة للجميع".
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