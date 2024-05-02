أمطار الخير تعم الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

تواصل أمطار الخير هطولها على معظم مناطق الدولة، الناتجة عن حالة جوية بدأت الأحد الماضي، وتعمق المنخفض الجوي مساء أمس واليوم، حيث تأثرت الدولة من مساء أمس الأربعاء إلى الخميس بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيارهوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء، وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس، وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن غداً الجمعة والسبت تقل كميات السحب تدريجياً، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وبالنسبة إلى الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وبالنسبة إلى البحر فيكون متوسط الموج ومضطرباً أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحرعمان.

وتفصيلاً كانت الأمطار المشاهدة من يوم الأربعاء إلى الخميس الموافق حتى الساعة الواحدة والنصف من مساء اليوم كالتالي، أمطار غزيرة مع برد وبرق ورعد: على الجزيرة الحمراء، وجزيرة المرجان برأس الخيمة، وهطلت أمطار غزيرة مع برد على كل من طريق شوكة - وادي العجيلي برأس الخيمة.

أمطار غزيرة مع برق ورعد:

وهطلت أمطار غزيرة مع برق ورعد على كل من السلع، والغويفات، الرويس، غياثي، مدينة زايد، المرفأ، حبشان، بو حصا، طريق الشيخة سلامة بنت بطي باتجاه ليوا بمنطقة الظفرة. وعلى جزيرة داس، وجزيرة الريم، ومدينة شخبوط، مصفح، الفلاح، الشامخة، ومدينة الرياض، ومطار زايد الدولي، ومطار البطين الدولي، والرحبة، والباهية، والشليلة بأبوظبي، وعلى جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، مدينة دبي الصناعية بدبي.

أمطار غزيرة:

وهطلت أمطار غزيرة على كل من وادي العجيلي برأس الخيمة، وعلى شارع الشيخ خليفة بن زايد، والحيل، والفرفار بالفجيرة، وعلى خورفكان بالشارقة، وعلى الراعفة بأم القيوين، وعلى النوف أبوظبي، ومناطق متفرقة من دبي

متوسطة إلى غزيرة:

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد على مدينة محمد بن زايد، ومدينة خليفة، والشوامخ، والوثبة، وبني ياس، والعجبان، وعلى جزيرة أبوظبي بأبوظبي.

متوسطة إلى غزيرة:

بينما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرحمانية، والذيد بالشارقة، وعلى مهذب، يأم القيوين، وعلى جزيرة أبو الأبيض بأبوظبي، وعلى الباحة بالفجيرة، وعلى الحديبه، وادي تباره برأس الخيمة، وعلى ليوا، وعصب، وحميم، وبو حمرا بمنطقة الظفرة

وهطلت أمطار متوسطة مع برق ورعد على الرفاعة برأس الخيمة.

أمطار متوسطة:

بينما هطلت أمطار متوسطة على البثنة، والطويين بالفجيرة، وعلى حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة، وعلى وادي كوب برأس الخيمة، وغنتوت بأبوظبي.

خفيفة إلى متوسطة:

بينما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على رأس الخيمة، وعلى شارع الشيخ خليفة الدولي، من براكة إلى السلع بمنطقة الظفرة، والخزنة، ورماح بالعين، والختم بأبوظبي.

أمطار خفيفة:

بينما هطلت أمطار خفيفة على طريق خورفكان باتجاه شيص سد الرفيصة بالشارقة، سويحان بالعين، وعلى الشارقة، وعجمان، مطار الفجيرة الدولي، ثوبان بالفجيرة.