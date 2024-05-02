سعيد بن طحنون ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وجاء في بيان النعي:

// بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي فقيد شعب الإمارات ورفيق درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، خالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخواني الشيخ حمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، واللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واللواء الشيخ محمد بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس مجلس أمناء جامعة العين، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، وإلى الشيخة موزه بنت طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخة لطيفة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخة ميثه بنت طحنون بن محمد آل نهيان، وإلى عموم آل نهيان الكرام، وإلى شعب الإمارات وأهالي مدينة العين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان.