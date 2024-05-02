سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار، وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تاروح سرعتها بين 25 إلى 40 كم/س تصل إلى 75 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 22:32، والجزر الأول عند الساعة 15:22 والجزر الثاني عند الساعة 03:29.

في بحر عمان، يكون الموج متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:00 والمد الثاني عند الساعة 06:18، والجزر الأول عند الساعة 10:56 والجزر الثاني عند الساعة 00:32.