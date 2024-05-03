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الطقس غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار غدا

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً السبت، صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد، على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية.
وذكر المركز، في بيان اليوم، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
سيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:00 والمد الثاني عند الساعة 02:23، والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:45. 
في بحر عمان، سيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:40 والمد الثاني عند الساعة 07:29، والجزر الأول عند الساعة 12:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:21.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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