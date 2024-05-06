برنامج تدريبي للمشاركين في جائزة «سلطان القاسمي لطاقات الشباب»

نظم نادي الثقة للمعاقين برنامجاً كشفياً للأعضاء المشاركين في جائزة الشيخ سلطان القاسمي لطاقات الشباب، بهدف تنمية المهارات الكشفية والاعتماد على النفس وصقل قدراتهم وتفجير طاقاتهم المتنوعة.

امير السيد

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