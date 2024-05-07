شرطة دبي تنقذ سائحاً أصيب بإعياء في جبال حتا

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

في إطار الحرص الدائم على الاستجابة السريعة مع البلاغات الطارئة، تمكنت إحدى الطائرات المروحية لمركز الجناح الجوي في شرطة دبي، بالتعاون مع فرقة الشجعان في مركز شرطة حتا، من إنقاذ حياة سائح بريطاني، أصيب بارتفاع في ضغط الدم وبإعياء شديد في أحد جبال منطقة وادي هب في حتا، نتيجة ممارسته لرياضة «الهايكنج».

وأوضح العقيد مدرب طيار علي المهيري، مدير مركز الجناح الجوي، أن تفاصيل عملية نقل السائح إلى المستشفى بالطائرة المروحية تعود إلى تلقي المركز لبلاغ من فرقة الشجعان بمنطقة حتا، يفيد بوجود سائح من الجنسية البريطانية برفقة صديقه يمارسان رياضية «الهايكنج»، وأنه مصاب بحالة من الإعياء الشديد، ولا يستطيع الحركة وبحاجة ماسة إلى نقل بوساطة المروحية لصعوبة إنزاله عن الجبل العالي الذي قد يحتاج إلى 4 ساعات.

وقال العقيد المهيري: «فور تلقي الاتصال، تحركت إحدى طائرات الجناح الجوي، بقيادة العقيد طيار أحمد المري، والعقيد طيار عصام بن حافظ، وعلى متنها طاقم من المُسعفين من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث وصلت إلى مكان وجود السائح بعد أن زودها فريق الشجعان بالموقع الجغرافي باستخدام أحدث الأنظمة الخاصة بالملاحة الجوية المعمول بها».

وأكد العقيد المهيري أن الطائرة المروحية وصلت إلى مكان قريب من السائح على الرغم من تضاريس الجبال الصعبة، ثم عملت فرقة الشجعان على حمل السائح ورفعه إلى الطائرة باستخدام رافعة الإنقاذ المُثبتة عليها، وصولاً إلى نقله إلى مستشفى حتا لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن السائح بصحة وعافية بعد تلقى العلاج بشكل كامل.

جهود فرقة الشجعان

بدوره، أكد الملازم أول محمد عبيد الكعبي، مسؤول فرقة الشجعان التخصصية، أن الفرقة المكونة من فريقي «الاستطلاع» و«الإنقاذ» تحركت فوراً بعد تلقي بلاغ السائح إلى المنطقة الجبلية القريبة من واد هب، حيث استعان فريق الاستطلاع بـ«طائرة مُسيرة» تستخدم أحدث الأنظمة الحرارية في عمليات البحث والإنقاذ، وبعد تحديد مكان السائح بدقة، صعد إليه فريق الإنقاذ المزود بمعدات الإنزال والنقالة.

وأشار إلى أن فرقة الشجعان بعد أن وصلت إلى السائح تبين لها أنه يعاني من ضغط مرتفع وإعياء شديد، حيث لم يكن قادراً على المشي، فتم التواصل مع الضابط المناوب لاستدعاء الجناح الجوي نظراً لوعورة المكان، وصعوبة إنزال السائح سيراً على الإقدام لضيق المسارات الجبلية، مؤكداً أنه تم تقديم الإسعافات الأولية ووضع السائح على النقالة، ونقله إلى الطائرة المروحية بحرفية عالية.