«زراعة أبوظبي» تناقش سبل زيادة إنتاجية مزارع الدواجن

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال «لقاء مع أصحاب مزارع الدواجن، وصغار المستثمرين، في مزارع الدواجن لصغار المنتجين»، وتمت خلاله مناقشة سبل «زيادة الكفاءة الإنتاجية في مزارع الدواجن»، على أهمية خفض استخدام المضادات الحيوية، وعدم خلط المضادات الحيوية غير المتوائمة، والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في المزرعة.

وحددت الهيئة خلال اللقاء الذي نظمته بعنوان «زيادة الكفاءة الإنتاجية في مزارع الدواجن» 6 من العوامل التي تؤثر على الإنتاجية لدى الدجاج، منها «التغذية» إذ إن هناك ارتباطاً بين تأثير الغذاء المتاح وجودته على صحة الدجاج ونموه وإنتاجيته، وكذلك «البيئة» حيث إن هناك تأثيراً لجودة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة في البيئة على إنتاج الدجاج، و«الرعاية الصحية» والاهتمام بصحة الدجاج وتوفير العلاج المناسب للأمراض والطفيليات.

كما تؤثر «الوراثة» على صفات الدجاج وقدرته على النمو والإنتاج، ومن العوامل المهمة أيضاً، «إدارة الإنتاج: كفاءة وفعالية الإدارة العامة لتربية الدجاج وإدارة عملية الإنتاج»، كما تلعب «التقنية» واستخدام التقنيات المتقدمة في مجالات التغذية والتربية والرعاية الصحية عاملاً مهماً من أجل تحسين الإنتاجية.

وبينت أن الكفاءة الإنتاجية، في مزارع الدواجن هي القدرة على إنتاج كمية معينة من المنتجات في وقت قصير وباستخدام أقل كمية من الموارد المتاحة، والكفاءة الإنتاجية تعني نسبة المخرجات إلى المدخلات في الإنتاج.

وأوضحت الهيئة أن زيادة الكفاءة الإنتاجية، تستلزم تحسين عمليات الإنتاج، باستخدام تكنولوجيا أكثر تطوراً، وتدريب العاملين على أفضل الطرق. والأمر الثاني تحسين إدارة سلسلة التوريد، من خلال تقليل الهدر والفاقد وتحسين إدارة المخزون والتوريد، والذي يشمل كلاً من الأعلاف، والمياه، والمنتج (المسلخ)، والطاقة، والعمالة، والوقت، وتخطيط وجدولة الإنتاج.

كما تتم زيادة الإنتاجية من خلال التحكم والوقاية من الأمراض في الدواجن، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي في كافة مراحل الإنتاج، والعزل، والتحكم في الحركة، والتنظيف والتطهير، واستخدام اللقاحات للوقاية من الأمراض، وخفض استخدام المضادات الحيوية.

وأكدت على أهمية خفض استخدام المضادات الحيوية، والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في المزرعة، والعمل على اختيار المضاد الحيوي المناسب: حساب جرعة المضاد الحيوي، وفترة سحبه، والالتزام بمدة العلاج المطلوب، وعدم خلط المضادات الحيوية غير المتوائمة.

ودعت إلى ضرورة تحسين بيئة العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة للعاملين، وتدريب وتطوير العاملين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء العمل بفعالية وكفاءة أعلى.

الدجاج اللاحم

أشارت الهيئة إلى نوعين تقاس بهما الكفاءة الإنتاجية في مزارع الدجاج اللاحم، منهما الطرق التقليدية لقياس الكفاءة الإنتاجية: نسبة النافق (%)، متوسط الأوزان، ومعامل التحويل. والنوع الثاني معامل الكفاءة الأوروبي، ونوهت إلى أنه أفضل طريقة لقياس مدى تحقيق النجاح في دورات التسمين لإنتاج الدجاج اللاحم.