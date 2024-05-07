القمة العالمية الأولى للرعاية المركزة والعناية الحرجة تنطلق الجمعة بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تنطلق في دبي يوم الجمعة المقبل أعمال القمة العالمية الأولى للاتحاد العالمي للرعاية المركزة والعناية الحرجة بالتزامن مع مؤتمر الإمارات الـ 20 للرعاية الحرجة بمشاركة 45 دولة حول العالم وأكثر من 2200 طبيب وممرض لبحث آخر المستجدات المتعلقة بطب العناية المركزة وأحدث التقنيات المستخدمة في التنفس الاصطناعي.

وقال الدكتور حسين ناصر آل رحمة استشاري طب الطوارئ رئيس المؤتمر رئيس الجمعية الدولية العربية لطب العناية المركزة ونائب رئيس الشبكة العالمية لطب الطوارئ: إن المواضيع التي ستتناولها القمة والمؤتمر تشمل محاضرات حول التسمم الدموي والعدوى في غرف العناية المركزة وأمراض الكلى وإصابة الكلى الحادة والتهوية الاصطناعية ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة والجراحة والتخدير وإدارة الألم والتغذية لكبار السن والإنعاش القلبي الرئوي ومراقبة العدوى وهي خلاصة الخبرات والأبحاث التي توصل لها أطباء العناية الحرجة والحوادث إضافة إلى أحدث وأفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية التي توصلوا لها منذ تفشي جائحة "كورونا".

ويشارك في الحدث - الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق "انتركونتننتال فيستيفال سيتي" - 142 متحدثاً عالمياً و69 متحدثاً إقليمياً إضافة إلى 90 متحدثاً من داخل الدولة الذين سيقدمون أحدث أوراقهم العلمية للرعاية المركزة والعناية الحرجة.

كما تتضمن الفعاليات تنظيم 8 ورش عمل علمية و5 دورات تدريبية وتوقيع عدد من الإتفاقيات النوعية مع عدد من الجهات العالمية.

وستعقد وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الحدث ورشة عمل خاصة حول الوفاة الدماغية يتم من خلالها تقديم الإرشادات والتوجيهات المباشرة لإعلان الوفاة الدماغية بمعايير عصبية لتحسين الممارسات المتعلقة بإعلان الوفاة الدماغية.

كما ستعرض 40 شركة عالمية ومحلية متخصصة في أجهزة العناية الحرجة وأجهزة التنفس الاصطناعي أحدث الاكتشافات والمنتجات في مجال طب العناية الحرجة.