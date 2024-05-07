«بدع دعفس» بالظفرة تسجل 45.3 درجة مئوية

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدت إلى هطول أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق في الظفرة والعين، وارتفاع بدرجات الحرارة، إذ بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة على الدولة، أمس، 45.3 درجة مئوية في بدع دعفس «منطقة الظفرة» الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئي أحياناً وظهور السحب، خاصةً غرباً وجنوباً تخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب وتتخللها سحب ركامية مع فرصة سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الغربية والجنوبية والشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية صباح الخميس، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من10إلى 25تصل إلى40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

فيما يتوقع أن يكون طقس الخميس مغبرا وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر سحب تكون ركامية جنوباً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عُمان.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، تؤثر المنخفضات على الدولة، خلال الشهر الحالي، وعلى المنطقة عموماً، ويضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وفقاً لتقرير السمات المناخية لشهر مايو.

وأشار المركز إلى أن هذا الشهر يعتبر من أحد أشهر الفترة الانتقالية الأولى «الربيع»، ما بين فصلي الشتاء والصيف، في هذا الشهر يستمر تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وهذا يؤدي بدوره إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتدد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبه امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق، مع فرصة سقوط الأمطار.