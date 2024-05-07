«شخبوط الطبية» تستخدم الجراحة الروبوتية لعلاج إصابة في القناة الصفراوية

ابوظبي - سيف اليزيد - نجحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي في علاج مريض يعاني من مضاعفات في حصى المرارة المتعددة والتهاب المرارة الحاد، باستخدام الجراحة الروبوتية في إنجاز جديد في مجال الجراحة طفيفة التوغل والجراحة بمساعدة الروبوت.

وتفصيلاً.. كان قد تم إدخال المريض البالغ من العمر 30 عاماً إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض سريرية تتمثل بإصابة في القناة الصفراوية، وهي مضاعفة نادرة يمكن أن تحدث بعد إجراء جراحي خاص بحصى المرارة المتعددة والتهاب المرارة الحاد والتي يتراوح معدل الإصابة بها ما بين ثلاث وست حالات لكل ألف حالة.

وبعد إجراء المزيد من فحوصات الأشعة بما في ذلك التصوير المقطعي المحوسب والرنين المغناطيسي، تم تأكيد التشخيص بإصابة في القناة الصفراوية، وتحديد موعد للمريض لإجراء علاج متأخر لإصابة القناة الصفراوية باستخدام تقنية الجراحة الروبوتية.

وقال الدكتور سالم الحارثي استشاري ورئيس قسم الجراحة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية الذي أجرى الجراحة: «إن تقنيات الجراحة الروبوتية تتيح لنا إجراء جراحات معقدة للغاية بمستويات تحكم دقيقة ومتميزة ووفّرت لفريقنا الجراحي متعدد التخصصات في هذه الحالة رؤيةً لا مثيل لها لتشريح القناة الصفراوية، مما مكّننا من تحقيق أفضل النتائج للمريض».. ولفت إلى أن المريض خرج من المستشفى خلال ثلاثة أيام ولم يتم الإبلاغ عن أي مضاعفات.