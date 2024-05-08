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ابوظبي - سيف اليزيد - بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر مرسومين أميريين بتعيين مديري عموم في جهاز أبوظبي للمحاسبة - الاتحاد للأخبار
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بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر مرسومين أميريين بتعيين مديري عموم في جهاز أبوظبي للمحاسبة
8 مايو 2024 11:22
- أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين سعادة محمد سعيد القبيسي مديراً عاماً لقطاع النزاهة ومكافحة الفساد في جهاز أبوظبي للمحاسبة. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً أميرياً بتعيين سعادة وائل عبدالقادر محمود مديراً عاماً لقطاع الرقابة والتدقيق في جهاز أبوظبي للمحاسبة.
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المصدر: وام
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