الامارات | كيف أثبت حقي في ميراث جدي ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 مايو 2024

ورد سؤال من قارئ :

قبل وفاة جدي لأبي، سجل املاكه العقارية من بيوت وشقق لزوجته وبناته من زوجته الثانية، وبعد وفاته لم نجد اي ملك عقاري او شي مسجل باسمه .. فهل لأبناؤه من زوجته الأولى ان يرثوا او الحق في الحصول على الارث او على نصيبهم من العقارات التي تم تسجيلها قبل وفاته لزوجته الثانية وبناتها ..وما هي الطريقة لرد الأملاك للملكية الأصلية وتوزيعها بالعدل بين الجميع ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

بناء على ما ذكره القارئ ، فقد سجل جده أملاكه باسم زوجته الثانية وأبنائها، وحرم زوجته الأولى وأبنائها من الإرث، وهو أحد المتضررين، والإجابة على هذا السؤال تتطلب التعرض لأكثر من فرضية، أولها أنه إذا أمكنه إثبات أن الجد قد قام بتلك التصرفات بغرض حرمان بعض الورثة من الارث، ففي هذه الحالة يتم رفع دعوى ببطلان هذه التصرفات مع العلم أن هذه الدعوى تتقادم بمرور 15 سنة من تاريخ التصرف، وكذا لو تم إثبات أن تلك التصرفات بدون ثمن أو بثمن أقل من ثمن المثل بأكثر من الثلث، وكذلك الحال لو كانت تلك التصرفات لبعض الورثة في مرض الموت فيمكن الطعن ببطلانها.