الامارات | «الأمن السيبراني» يوصي بتحديث «كروم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى مجلس الأمن السيبراني المستخدمين بضرورة تحديث متصفح «كروم» الخاص بأجهزتهم إلى أحدث إصدار من قبل شركة «غوغل»، ومشاركة التحديثات مع الجهات والشركاء المختلفين. وأصدرت «غوغل»، أخيراً، تحديثات أمنية لـ«كروم» لسد ثغرات شديدة الخطورة، تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد من خلال بيانات دخول المستخدم، ما يسمح باختراق الأنظمة المستهدفة، وتثبيت برامج ضارة، وكذلك إمكانية انتحال شخصية المستخدم.