الامارات | استئصال ورم نادر لطفلة عمرها عامان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مستشفى توام في العين في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم نادر لطفلة عمرها عامان.

وأفاد بيان صادر أمس بأن الطفلة (سارة) كانت تعاني سعالاً مستمراً، وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة، تبيّن وجود كتلة كبيرة في الجانب الأيمن من صدرها، ما أدى إلى إزاحة رئتها اليمنى وقلبها بالكامل إلى الجانب الأيسر من صدرها، نتج عنه ضغط على رئتها اليسرى.

وكشفت نتيجة خزعة من الكتلة عن وجود «ساركوما» منخفض الدرجة، وهو ورم نادر.

ونظراً لطبيعته، كانت الإزالة الكاملة هي الخيار الوحيد بالنسبة لها، إذ إن العلاج الكيميائي لن يكون فعالاً.

وقال استشاري جراحة الصدر، الدكتور إدوارد ألكسندر بلاك، الذي قادر فريق الجراحة، إن «أولويتنا كانت حماية قلب (سارة)، حيث سعينا جاهدين خلال العملية للحفاظ على استمرارية عمل رئتها اليسرى بنصف قدرتها».

وأضاف: «كان لابد من رفع الورم الذي بلغ وزنه 800 غرام بعيداً عن القلب أثناء الجراحة»، مشيراً إلى أن «الطفلة لم تتمكن إلا من استخدام نصف رئتها اليسرى، بعد أن سحق الورم الرئة اليمنى بالفعل، ولم يكن هناك سوى مساحة صغيرة جداً في جسدها».

وأكد أنه تمت إزالة الورم بالكامل من الجزء الأمامي من العمود الفقري والرئة والقلب والمريء دون مضاعفات.