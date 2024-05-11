الامارات | "الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية وذلك من الساعة 02:00 وحتى الساعة 09:00 من صباح اليوم"السبت".
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