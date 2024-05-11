أبوظبي.. إنجازات نوعية في مرافق وخدمات الرعاية الصحية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

تقدم أبوظبي شبكة متكاملة من مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى، تسعى للارتقاء بمعايير جودة الرعاية لضمان حصول المرضى على أفضل الخدمات الطبية الشاملة، ما يعكس سعي أبوظبي إلى تحقيق إنجازات نوعية في توفير خدمات الرعاية الصحية.

وبالتزامن مع انطلاق النسخة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، خلال الفترة من 13 حتى 15 مايو الجاري، تسعى المنشآت الطبية كافة للالتقاء بقادة الرعاية الصحية والباحثين وصنّاع القرار والمختصين ورواد الأعمال من شتّى مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، لتبادل الخبرات، وتعزيز العمل المشترك من أجل مجتمعات أكثر صحة حول العالم.

شخبوط الطبية

قال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: تُعدُّ مدينة الشيخ شخبوط الطبية من أكبر المستشفيات التخصصية في الدولة، ويُعد المستشفى صرحاً طبياً حديثاً بمواصفات عالمية، مدعوماً بأحدث المعدات الطبية وطواقم الرعاية مدربة دولياً في مختلف التخصصات، ونعمل هذا العام لتعميق تعاوننا مع شبكة «بيور هيلث»، مما سيمدّنا بخبرات فريدة للمضي قدماً نحو مزيد من التميز وفق أعلى معايير الجودة والتكيف مع احتياجات مجتمعنا ومرضانا.

وأضاف: نضع في مدينة «شخبوط الطبية» المريض محور اهتمامنا، وهو نهج اعتمدناه منذ انطلاقتنا، وانعكس بالثقة الكبيرة في خدماتنا، لنتحول بذلك إلى مركز طبي متكامل ورائد في الدولة والمنطقة، حيث تقدم المدينة خدمات علاجية وتشخيصية متخصصة وحديثة، منها مركز متقدم لمعالجة الحروق، يعد الأكبر في الإمارات، ومركز لجراحة الإصابات، ومركز تميز لمعالجة السكتات الدماغية، ويضم جناحاً ثنائياً للأشعة العصبية التداخلية لتشخيص وعلاج السكتات الدماغية الإقفارية.

وأشار إلى أن المستشفى يعد مركزاً متخصصاً لعلاج أمراض السرطان بجميع الخدمات المتعلقة بذلك، حيث تم مؤخراً افتتاح قسم العلاج الإشعاعي المتطور لرعاية مرضى السرطان، وتصل السعة الاستيعابية القصوى إلى 50 جلسة علاجية يومياً، ويضم القسم جهاز المسرّع الخطي المصمم خصيصاً لعلاج الأورام بدقة عالية مع تقليل تأثير الإشعاع على الأعضاء الحيوية في الجسم. كما يقدم المستشفى خدمة علاج متقدمة لاضطرابات الجهاز الهضمي الحركية، العلوي والسفلي، مثل علاج تشنج العضلة العاصرة للمريء السفلي.

وأكد الكعبي اعتماد نهج مبتكر من خلال الجراحة الروبوتية، التي تتيح إجراء العمليات الجراحية المعقدة للغاية بمستويات تحكم دقيقة ومتميزة، وعلاجات حالات التصلب المتعدد، حيث يتم استخدام العلاج الطبيعي، والعلاج المعرفي السلوكي لعلاج الآلام والاضطرابات العصبية مثل القلق والاكتئاب، فضلاً عن العلاج المهني لمساعدة المريض على ممارسة أنشطته اليومية بصورة طبيعية.

وذكر أن المدينة الطبية صممت بهدف إتاحة إمكانية الحصول على علاجاتٍ طبيةٍ متخصصةٍ ووسائل تشخيصيةٍ متطورةٍ، ضمن بيئة صحية مفعمة بالأمل لتعزيز مستويات الشفاء، وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للمستشفى اليوم 672 سريراً للمرضى، و129 سريراً للتعامل مع الحالات الحرجة، و18 غرفة عمليات حديثة، الأمر الذي ساهم في إنجاز المدينة لأكثر من 600.000 معاملة مع المرضى خلال العام الماضي، بما في ذلك 445.000 زيارة للعيادات الخارجية، واستقبال نحو 129.000 حالة طوارئ وأكثر من 27.000 من المرضى المنومين.

برجيل الطبية

ومن جهته، قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: «يشرفنا أن نشارك في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، ونتوقع بفارغ الصبر المساهمة في الحوار الدولي حول تطورات الرعاية الصحية، إن مشاركتنا دليل على التزامنا برفع معايير الرعاية الصحية إقليمياً وعالمياً وتعزيز رؤية جعل أبوظبي مركزاً متميزاً للعلاج، ونتطلع إلى التعامل مع قادة الصناعة وأصحاب المصلحة، والتعاون مع الشركاء الرئيسيين لتعزيز تجارب المرضى ودفع حدود التقدم التكنولوجي والبحث والابتكار. كما أننا حريصون على تبادل الأفكار والرؤى مع الخبراء في هذا المجال، وتعزيز المناقشات الهادفة التي تقود مستقبل الرعاية الصحية».

وأضاف: «على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، سنستعرض الإمكانيات المتعددة لمدينة برجيل الطبية (BMC) من خلال العرض الأول لسلسلة «H for Hope» حيث تقدم سلسلة الرعاية الصحية الرائدة هذه قصصًا ملهمة لعلاج المرضى وتعافيهم، ويعرض الفيلم القدرات الطبية والأثر الكبير الذي تحدثه خدمات برجيل على حياة المرضى ورفاههم».

وأضاف: «حققت مجموعة برجيل القابضة إنجازات مهمة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في ترسيخ مكانتنا كمركز رائد للرعاية المعقدة والمتقدمة، وخلال أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، سنسلط الضوء على إنجازات برنامج برجيل لزراعة الأعضاء المتعددة، ولاسيما أول عملية زراعة كبد يتم إجراؤها في منشأتنا، إلى جانب قدراتنا الراسخة في مجال زراعة الكلى، ويمثل هذا التطور خطوة إلى الأمام في الخبرة الطبية للمجموعة، ويؤكد التزامها بالريادة في العلاجات المتقدمة والسياحة الطبية، ودعم أجندة أبوظبي ورؤية دولة الإمارات».

وتابع: «أطلقنا مؤخراً OncoHelix-CoLab، وهو المختبر الأول من نوعه في دولة الإمارات، الذي سيحدث ثورة في الطب التشخيصي وتعزيز النظام البيئي للرعاية الصحية في المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك، سنفتتح قريباً معهد طب الأعصاب المتقدم في مدينة برجيل الطبية، الذي سيترأسه الدكتور الشهير سهيل نجار، حيث سيقدم علاجات متخصصة للاضطرابات العصبية».

وتابع سونيل: سنعرض خلال هذا الحدث التقدم الكبير الذي أحرزه قسم الأورام في مدينة برجيل الطبية، مع التركيز على نهجنا الشامل في رعاية مرضى السرطان، بما في ذلك الطب الدقيق والعلاجات المستهدفة وخطط العلاج الشخصية، وعلى تخصصات الرعاية المعقدة الرئيسة الأخرى، مثل: زراعة نخاع العظام، وأمراض الدم، وجراحة العظام المتقدمة، وطب الأجنة، والتخصصات الفرعية للأطفال.

كليفلاند كلينك

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، وهو مستشفى متعدد التخصّصات، ويُعتبر امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأميركية، وقد تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات الرعاية الحرجة والمعقدة، ويضم مركز فاطمة بنت مبارك.

ويضم أيضاً عدداً من المعاهد والأقسام وهي: معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية، ومعهد الأعصاب، ومعهد أمراض الجهاز الهضمي، ومعهد العيون، ومعهد الجهاز التنفسي، ومعهد الرعاية الحرجة، ومعهد الأورام، ومعهد زراعة الأعضاء، ومعهد التخصصات الجراحية الدقيقة، ومعهد التخصصات الطبية الدقيقة وغيرها، وكذلك أقسام البحوث والتعليم، ويقدم بشكل كلي أكثر من 50 تخصصاً طبياً وجراحياً.

وللعام الثالث على التوالي، تم إدراجه في قائمة مجلة «نيوزويك» لأفضل المستشفيات في العالم، ليضمن بذلك مكانته المرموقة باعتباره المستشفى الوحيد في دولة الإمارات بالقائمة والمركز الأول في منطقة الخليج لعام 2024. وبالإضافة إلى ذلك، حصل المستشفى أيضاً على مكانة بين أفضل 50 مستشفى على مستـــوى العالم، في أحــــــدث تقريــــر لـBrand Finance «أفضل 250 مستشفى على مستوى العالم 2024»، ما يجعله المستشفى الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دانة الإمارات

يقدم مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، وهو جزء من مجموعة M42، خدمات رعاية صحية شاملة مع الالتزام بالتميز في صحة المرأة والطفل. وبالنسبة للنساء، يقدم مجموعة من الخدمات التي تلبي كل مرحلة من مراحل الأمومة، بدءاً من رعاية الأمومة الشاملة التي تشمل دعم ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة، إلى التدخلات المتخصصة لحالات مثل التهاب بطانة الرحم وجراحات أمراض الجهاز البولي التناسلي، ومعالجة الحالات الأكثر والأقل خطورة بمنتهى العناية والخبرة.

أما بالنسبة لرعاية الأطفال، فيقدم العديد من الخدمات، منها: جراحة الجنف، وإدارة الوزن، ومبادرات الصحة العامة والجراحة للأطفال، ووحدة العناية المركزة والتخصصات الدقيقة للأطفال، وخدمات النمو العصبي وإعادة التأهيل بما في ذلك العلاج السلوكي وعلاج النطق، ما يضمن الدعم الشامل لنمو الأطفال وتطورهم.

هيلث بوينت

يقدم متشفى هيلث بوينت، مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية المستوى، ويمثل مركز التميز لجراحة العظام أهم مجالات الرعاية الصحية في المستشفى التي تقدم للمرضى علاجات متطورة وتوظيف أحدث التقنيات الروبوتية المتطورة والحلول طفيفة التوغل، ويحظى باعتمادات مرموقة من مؤسسة المراجعة الجراحية (SRC). وتشمل خدماته قسم العظمية للركبة والقدم والكاحل والكتف والمرفق والورك، والفخذ واليد والمعصم. كما يعالج مجموعة واسعة من إصابات العظام والحالات المزمنة. ويعد مركز فقدان الوزن والتمثيل الغذائي والسمنة، الذي يقدم خدمات شاملة معتمدة من قبل SRC، واحداً من الأقسام المميزة ضمن المستشفى بقيادة جراحي السمنة وذوي الخبرة العالية في هذا المجال الذين يقدمون خيارات علاجية وخططاً مناسبة لكل حالة بالإضافة إلى الحلول الجراحية المتطورة، بدءاً من تكميم المعدة بالمنظار، وحتى تحويل مسار المعدة بطريقة Roux-en-Y. ومع التزام هيلث بوينت الراسخ بالامتثال لأعلى المعايير العالمية تمنح خيارات التدخل الجراحي البسيط الأولوية لسلامة المرضى وعافيتهم على المدى الطويل.

أمانة للرعاية الصحية

أمانة للرعاية الصحية، جزء من مجموعة M42، ولها سجل اعتماد لدى اللجنة الدولية المشتركة «جي سي آي»، وهي متخصصة في الرعاية طويلة الأمد لكل من البالغين والأطفال ذوي الاحتياجات الطبية المعقدة. وتتنوع خدمات الرعاية الصحية المقدمة، ومنها علاجات التنفس للحالات طويلة الأمد، من خلال وحدة العناية المركزة المخصصة (ICU) وفريق طبي متاح على مدار الساعة. وتمتد خدماتها إلى ما هو أبعد من المرضى المحتاجين لأجهزة التنفس الاصطناعي لتشمل الأفراد الذين لا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي، والذين يحتاجون إلى دعم سريري على مدار 24 ساعة، ما يضمن حصول كل مريض على رعاية مخصصة على أعلى مستوى، في بيئة تشبه المنزل.

«هيلث بلاس»

يقدم مركز «هيلث بلاس» لصحة الأسرة، خدمات رعاية صحية شاملة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لكافة أفراد الأسرة، وشهد إطلاق مركز «لها» لصحة المرأة، وهو عيادة متخصصة مصممة لتمكين النساء طوال رحلتهن الصحية من خلال اتباع نهج شامل للعافية، مع التركيز على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عاماً فما فوق. ويلبي هذا المركز الاحتياجات الصحية للمرأة، ويعالج مخاوف مثل فترة ما قبل انقطاع الطمث، وإدارة انقطاع الطمث، ومشاكل بطانة الرحم، وفشل المبيض المبكر، ورعاية القلب والأوعية الدموية، والخصوبة، وغيرها من الخدمات الصحية المتقدمة.

إمبريال كوليدج

يقف مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وهو جزء من مجموعة M42، في طليعة رعاية مرضى السكري والغدد الصماء في الإمارات. ويلتزم المركز بتقديم فحص استباقي، واستراتيجيات علاجية مخصصة، ومراقبة مستمرة لتزويد المرضى بالأدوات والدعم الذين يحتاجونه لإدارة حالتهم بشكل فعال وتحسين جودة حياتهم. وقد اكتسب مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري شهرة عالمية لما يقدمه من نهج الشامل ومتكامل لعلاج مرض السكري والمضاعفات ذات الصلة التي تمكن المرضى من الحصول على مجموعة كاملة من الرعاية التي يحتاجون إليها في مكان واحد. وبالإضافة إلى ذلك، قدم المركز مؤخراً خدمات صحة الكلى، وتتناول العلاجات الأساسية مثل غسيل الكلى. ويشمل ذلك خيارات غسيل الكلى في المركز والمنزل.