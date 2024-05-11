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فيديو.. المستشفى الميداني الإماراتي في غزة عالج 20 ألف وأجرى 1745 جراحة

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ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة استقبال المصابين والجرحى. فقد استقبل المستشفى، خلال الأيام القليلة الماضية ما يزيد على 105 جرحى ومصابين أجرى خلالها أكثر من 50 عملية جراحية دقيقة.

  • مريض يتلقى العلاج في المستشفى الميداني في غزة

بذلك، يصل إجمالي الحالات التي استقبلها المستشفى، منذ افتتاحه حتى اليوم، إلى 20674 حالة. وبلغ عدد العمليات الجراحية، التي تم إجراؤها، 1745عملية. 

  • وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عملية فارس الشهم 3، دعم القطاع الصحي في غزة وتقديم المساعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية التي يحتاج إليها الأشقاء الفلسطينيون.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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