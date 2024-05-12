امتيازات لأصحاب الهمم المسافرين عبر مطار زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم مع شركة العربية للطيران، فرع أبوظبي، بشأن تقديم الشركة امتيازات حصرية، وأفضل العروض والخصومات لأصحاب الهمم وأسرهم وكوادر المؤسسة من المواطنين والمقيمين للسفر والسياحة بهدف تحقيق أعلى معدلات سعادة الموظفين، وتحسين جودة الحياة في بيئة العمل.

وقع مذكرة التفاهم عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وجمال عبدالناصر مدير عام العربية للطيران، وبموجبها يمنح أصحاب الهمم في أبوظبي وأسرهم وموظفو المؤسسة وعائلاتهم خصماً يبلغ 10% على باقات العطلات، و10% على الأجرة الإضافية، وإنجاز إجراءات السفر داخل المدينة بخصم يبلغ 50%، وتسلم بطاقة صعود الطائرة قبل الرحلة بـ24 ساعة، وتوفر الشركة سعر مجموعة للعائلة المكونة من خمسة أفراد فما فوق، على أن يكون السفر من مطار زايد الدولي في أبوظبي.