نهيان بن مبارك يحضر أفراح اليوسف والنعيمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال، الذي أقامه يوسف خليفة يوسف اليوسف، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة عدنان سلطان العواني النعيمي. حضر الحفل الذي أُقيم بنادي الضباط في أبوظبي، عدد من كبار الشخصيات، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.