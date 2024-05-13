أبناء الإمارات يحصدون جوائز قيمة في حفل جوائز العمل الشبابي بدول مجلس التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، حفل تكريم العاملين في مجال العمل الشبابي لعام 2024 بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم على هامش الاجتماع الـ37 للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون في العاصمة القطرية "الدوحة".

وقدمت المؤسسة الاتحادية للشباب، التهنئة لأبناء الوطن ممن رفعوا اسم الإمارات، بحصولهم على جائزة التكريم، والتي شملت منح وسام الامتياز لمجلس التعاون من الدرجة الثانية عن فئة "القيادات الشبابية" لـ جاسم العبيدلي، وناصر الزعابي، وعن فئة "الشباب المبدعون والمتميزون" لكل من شيخة الخاطري، ونجلاء النقبي.

كما تم تكريم عدد من الشباب الخليجي نظير جهودهم المتميزة في دعم وتطوير الشباب والمجتمع، إذ تأتي هذه المبادرة في إطار التشجيع على الإبداع والتميز في مجال العمل الشبابي، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مشرق للمنطقة.

