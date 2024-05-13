جو صحو إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 11:38.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:48 والمد الثاني عند الساعة 01:19، والجزر الأول عند الساعة 07:46 والجزر الثاني عند الساعة 20:56.