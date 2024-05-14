«M42» تطلق الجيل الجديد من نموذجها اللغوي التوليدي

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت «M42» نموذجها اللغوي التوليدي «ميد 42» الضخم والمتاح للجميع والخاص بالحالات السريرية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية.



وبعد نجاح إطلاقه الأولي، أضحى «ميد 42» بمثابة نقلة نوعية في ابتكارات الصحة القائمة على الذكاء الاصطناعي، ويبشر بآفاق واسعة لتطوير الرعاية الصحية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والارتقاء برعاية المرضى، فضلاً عن المساعدة في تقليص الأعباء الإدارية على كوادر الرعاية السريرية.



وكشفت M42 عن «ميد 42» للمرة الأولى في شهر أكتوبر من عام 2023، إذ أرست معياراً جديداً على مستوى الدقة والكفاءة وسهولة الوصول في الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وحقق النموذج معدلاً بلغ 72% في نموذج أسئلة امتحان الترخيص الطبي الأميركي، وتخطى النموذج الأولي في أدائه نماذج شركتي OpenAI وجوجل وهي GPT3.5 وMedPaL على التوالي، كما حقق النموذج أكثر من 8200 عملية تحميل حتى تاريخه من مطورين مستقلين عكفوا على اختبار أداء النموذج والتحقق منه، ويواصل النموذج استقطاب اهتمام وإشادة عالية واسعة.

ويأتي الإصدار الثاني من «ميد 42» مع 70 مليار نموذج معياري محسن بالكامل، وتمت مواءمته بناءً إلى نموذج «لياما 3» الإصدار الأحدث لشركة ميتا من النماذج اللغوية التوليدية الضخمة مفتوحة المصدر، ويتساوى أداء النموذج الجديد مع النماذج الأخرى المغلقة ذات الملكية الخاصة مثل GPT-4 التابع لشركة OpenAi وMed-Gemini التابع لشركة غوغل بدرجة دقة صفرية تبلغ 85.1% ودرجة دقة قصوى تبلغ 87.3% باستخدام الاستفسارات المتخصصة في امتحان الترخيص الطبي الأميركي، ويسلط ذلك الضوء على كفاءة «ميد 42» وسهولة الوصول إليه، مقارنة بالنماذج المغلقة والأكبر حجماً، ويرسخ مكانته الرائدة بين تقنيات النماذج اللغوية السريرية الكبيرة المتاحة للجميع. وقال أشيش كوشي، رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في M42، إن الإصدار الثاني يمثل خطوة طموحة لتحقيق رسالة المجموعة للاستفادة بمسؤولية من قوة الذكاء الاصطناعي بشكل يعود بالنفع على المرضى وممتهني الرعاية الصحية، ويقرب المجموعة من تحقيق رؤيتها لتأسيس منصة مرنة ومتعددة الوسائط مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين نماذج الخبراء والبيانات الصحية، بما يشمل النصوص وعلم الجينوم والسجلات الصحية وتقارير التصوير.

ويكشف «ميد 42» عن قدرات الأتمتة في قطاع الرعاية الصحية، عبر تبسيط عمليات التوثيق، والحد من الأعباء الإدارية، ودعم ممتهني الرعاية الصحية.