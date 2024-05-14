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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليوم حول الطقس المتوقع ،أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، و تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 04:09 و الجزر الأول عند الساعة 12:32.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 02:45، والجزر الأول عند الساعة 08:37 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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