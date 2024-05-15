ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس، خلال اجتماعه، موضوعات عديدة تتعلق بالنتائج المالية للحكومة وتحديث إجراءات العمل الحكومي لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها الحيوية.

واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الثاني لعام 2023، في قطاعات مختلفة عدة، وهي قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً دعم الجهات كافة في تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي.

واعتمد المجلس دليل إجراءات استيراد المواد البترولية الخطرة ونقلها وتخزينها وتداولها، الذي يهدف إلى تنظيم تداول المواد البترولية والسيطرة على عمليات الاستيراد والتداول من خلال توضيح الإجراءات الخاصة باستيراد المواد البترولية الخطرة وخطوات إصدار التصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.

ويتناول الدليل قوائم المواد البترولية ومتطلبات استخراج التصريح والإفراج عن المواد البترولية الخطرة وشروط نقلها وتخزينها وتداولها.

واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2023، الذي يستعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2023 ومقارنتها بالعام السابق.