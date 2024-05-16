20 ألف مواطن زاروا معرض «الخدمة الوطنية للتوظيف»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد ووام)

اختتمت أمس، فعاليات الدورة السابعة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف بمركز دبي للمعارض «DEC» في مدينة إكسبو دبي.

وأتاح المعرض الذي شاركت فيه أكثر من 70 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة تمثل 30 قطاعاً مختلفاً، العديد من الفرص المهنية للمشاركين من خريجي ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية. وتعدى مجموع عدد الزوار في الأيام الثلاثة للمعرض أكثر من 20 ألف مواطن، من بينهم خبراء مهنيون وخريجون جدد من أجل دعمهم في تحقيق النجاح.

وشاركت المؤسسة الاتحادية للشباب في فعاليات معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2024 بدورته السابعة في مدينة إكسبو بإمارة دبي، بتنظيم من وزارة الدفاع، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك من خلال منصّة الشباب التي قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج الموجهة لتمكين الشباب ممن أتموا متطلبات برنامج الخدمة الوطنية، وتطوير مهاراتهم للانخراط في سوق العمل.

واستقبلت المنصّة أكثر من 4 آلاف شاب من مجندي الخدمة الوطنية على مدار ثلاثة أيام متتالية، لتعريفهم ببرامج المؤسسة الاتحادية للشباب ودورها في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، إضافة إلى الكشف عن مواهبهم للاستفادة من المبادرات التي تناسبهم، وتوفير خبراء في الموارد البشرية لتقديم الاستشارات الفردية لتطوير السير الذاتية الخاصة بهم، والتعرف على الوظائف المستقبلية، وتعلّم أساسيات إجراء المقابلات الشخصية.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «لطالما شكّلت رؤية القيادة الرشيدة داعماً للاستثمار في الشباب وتوجيه طاقاتهم لتفعيل دورهم في عملية البناء والتطوير، وهو نهج راسخ لدى الحكومة لتلبية متطلبات الشباب وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار الأهداف الوطنية لإعداد كوادر ذات كفاءات عالية في مختلف المجالات».

وأضاف النيادي: «إن تمكين الشباب وتجهيزهم بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل أمر أساسي للتنمية، ومن هذا المنطلق، فإن مشاركة (المؤسسة الاتحادية للشباب) بمعرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2024 من خلال منصّة الشباب، جاءت لما توليه من اهتمام بالغ لتعزيز قدرات الشباب وتوفير الفرص المناسبة لتطوير مساراتهم المهنية»، مشيراً إلى أن «المؤسسة ستعمل بكل جدٍ على تعزيز الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب، وتشجيع الشباب على اكتساب الخبرات الضرورية، فالشباب هم ركيزة المستقبل، ومسؤوليتنا هي توجيههم نحو تحقيق أقصى إمكاناتهم». تضمنت «منصّة الشباب» 4 مناطق تهدف إلى إشراك الشباب ومنحهم مساحات تفاعلية، وهي «منطقة التفعيل» لتنظيم فعاليات متنوعة للزوار من مجندي الخدمة الوطنية، مثل ورش العمل ولقاءات حوارية وحلقات شبابية، فضلاً عن تقديم عروض فنية ضمن مبادرة أضواء شبابية، كما تحتوي على «منطقة التعريف» بالبرامج والمبادرات والخدمات التي تقدمها المؤسسة الاتحادية للشباب لتلبية احتياجات الشباب وتحفيزهم في إطار تمكينهم وتطوير مهاراتهم، إضافة إلى «منطقة التفاعل» التي تمنح الشباب فرصة التسجيل إلكترونياً في القوائم الشبابية التخصصية التي تتيح للجهات المعنية التعرف على توجهاتهم ومساراتهم الوظيفية أو المشاركة في تصميم شعار «فخر» باستخدام النسيج، كما تحتوي المنصة على «منطقة الإرشاد» والتي تم تخصيصها لمقابلة الشباب، وتعريفهم بآلية تطوير سيرهم الذاتية، وتهيئتهم للمقابلات الشخصية وتعلّم أساسياتها للتقدم بكفاءة عالية للفرص الوظيفية.

وقدم فريق المؤسسة الاتحادية للشباب لزوار المنصّة شرحاً شاملاً حول المبادرات والبرامج التي تنظمها في إطار دعم وتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات العملية في مختلف المجالات، كما بينوا لهم أهمية مشاركتهم في الفعاليات الشبابية التي تنفذها المؤسسة في مراكزها المنتشرة في إمارات الدولة كافة، لزيادة معرفتهم بمسارات المستقبل، والسبل التي يمكن أن تقودهم إلى تحقيق طموحاتهم.