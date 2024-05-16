«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير المالديف لدى الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلّم سعادة سيف عبدالله الشامسي الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة محمد حسين شريف، سفير جمهورية المالديف لدى الدولة.

وتمنّى سعادته للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير جمهورية المالديف الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».