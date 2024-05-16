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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

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ابوظبي - سيف اليزيد - الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:29 والثاني عند الساعة 07:46، والجزر الأول عند الساعة 14:38 والثاني عند الساعة 04:37.
بحر عمان، سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:01 والثاني عند الساعة 06:39، والجزر الأول عند الساعة 10:59 والثاني عند الساعة 00:41.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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