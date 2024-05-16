حمدان بن زايد يتفقد مشاريع في جزيرة دلما.. ويلتقي المواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ في جزيرة دلما، والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لأهالي المنطقة، بما يتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.

واطلع سموه على مراحل التنفيذ، ونسب الإنجاز في هذه المشاريع الحيوية، موجهاً القائمين على تنفيذها بضرورة توفير كافة المقومات والمواصفات اللازمة لإنجازها بما يخدم أهالي المنطقة من المواطنين والزوار.

وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة لجزيرة دلما، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين والقيام بكل ما من شأنه تحقيق آمالهم وطموحاتهم.

واستقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أهالي الجزيرة في مجلس دلما، واطمأن عن كثب على أحوالهم واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ هناك.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» واهتمامه بتطوير وتنمية المنطقة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. ‎

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية من خلال المشروعات التي تخدم المواطنين وتلبي طموحاتهم.

خلال اللقاء، تسلم سموه نسخة من كتاب «جزيرة دلما عاصمة اللؤلؤ عبر التاريخ» للمؤلف والباحث الإماراتي علي أحمد الكندي والذي يتناول تاريخ اللؤلؤ في الخليج وأهمية جزيرة دلما كعاصمة تاريخية للؤلؤ في المنطقة، إضافة إلى رصد واقع الحياة الاجتماعية لسكان الجزيرة.

من جهتهم، ثمن أبناء جزيرة دلما حرص سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على لقائهم والتواصل ومتابعة أحوالهم عن كثب، وسعي سموه الدائم إلى تلبية كافة احتياجات المنطقة بما يحقق لهم السعادة والاستقرار.

رافق سموه، خلال الجولة، ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين في منطقة الظفرة.