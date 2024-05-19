سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ختام مهرجان «صير بونعير 24»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، ختام فعاليات النسخة الـ 24 من مهرجان صير بونعير السنوي، الذي نظمته هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، على مدى يومين، بمشاركة حكومية ومجتمعية واسعة.

وزار سموه المعرض المصاحب للمهرجان، واطلع على أبرز المشاركات وما تقدمه الجهات المشاركة ضمن جهودها في المجال البيئي والبحري، واستمع إلى شرح حول المعروضات المتعلقة بالتراث البحري والتنوع البيئي والجهود المبذولة للمحافظة على البيئة البحرية.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة جانبا من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المهرجان في الحفل الختامي مثل عروض التراث البحري، والدراجات البحرية وسرد حول أهمية جزيرة صير بونعير.

وقام سموه بتكريم المشاركين والجهات الراعية والداعمة، مثمناً دورهم في تنظيم ونجاح مهرجان صير بونعير.

كان اليوم الأول للمهرجان قد شهد مجموعة من الفعاليات التمهيدية المتخصصة، تضمنت أنشطة رياضية وأخرى سياحية، ومسابقة الماراثون الخاصة بالجري، ومسابقة الماراثون لاجتياز الحواجز، والكاياك، ومسابقة شد الحبل، ودوري كرة الطائرة.

وشهدت الفعاليات تنظيم جولتين سياحيتين حول محمية جزيرة صير بونعير للتعرف على جمالها البيئي وتنوعها الحيوي ومشاهدها الطبيعية الخلابة، إضافة إلى تنظيم جولة مسائية مميزة لمشاهدة السلاحف البحرية أثناء التعشيش.

وشملت فعاليات اليوم الثاني، تنظيم مسابقة صيد الأسماك، وتنفيذ عرض مسرحي بحري تراثي، وفقرة تضمنت استضافة شخصية للتحدث عن التراث البحري، إلى جانب عرض للدراجات البحرية.

الحضور

حضر حفل الختام هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.