الطقس المتوقع على الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئيا أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية غربية وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:10 والمد الثاني عند الساعة 23:37، والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 06:17.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:17 والمد الثاني عند الساعة 19:27، والجزر الأول عند الساعة 13:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:14.