شرطة أبوظبي تستعرض أحدث تقنياتها المبتكرة بجناحها في «آيسنار»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي «الشريك الاستراتيجي» أحدث تقنياتها المبتكرة ضمن مشاركتها بجناح في فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» والذي تنظمه مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الداخلية في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» في أبوظبي من 21 إلى 23 مايو 2024.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن جناح شرطة أبوظبي يركز على تبني التقنيات المتطورة، من خلال مشاركة مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية والذي يقدم عرضاً توضيحياً حول الأمن السيبراني وفريق تحديد هوية الضحايا، وفريق الحدث الأمني وعرض آليات الأسلحة والمتفجرات. وذكر أن الأكاديمية تستعرض مبادرة «بيئة التعليم المبتكرة» إلى جانب تجربة التدريب الافتراضي والذي يعد من أحدث الأساليب في العملية التدريبية عالمياً من خلال تبني أحدث التقنيات العالمية المتوفرة بالعالم في عملية التدريب باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة للتدريب عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وتشارك مديرية مكافحة المخدرات بعرض أهداف خدمة فرصة أمل، والتي توفر تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج وتستعرض مديرية المرور والدوريات الأمنية الروبوتات الذكية والدوريات وتعرض إدارة المدينة الآمنة‎ أحدث تقنياتها المبتكرة في إدارة المدينة الآمنة.

وأوضحت المقدم الدكتور الشيماء طالب نائب مدير مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن جناح شرطة أبوظبي سيعقد مجموعة من الورش العلمية المتخصصة على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 21 إلى 23 مايو 2024 وتعقد الثلاثاء ورش اليوم الأول ويقدمها العقيد الدكتور علي غانم الطويل، وتناقش موضوعاتها القيادة الاستراتيجية الاستباقية لمؤسسات المستقبل، وجاهزية المؤسسات الأمنية لتحقيق الرشاقة المؤسسية، والتحول الحكومي نحو تطبيق استراتيجية ديناميكية رشيقة «التفكير الاستراتيجي المؤسسي» خيار القرار، ويقدم الدكتور عبدالله العامري ورشة تفاعلية لمناقشة أهمية تعزيز الأمن السيبراني وانعكاساته على تحقيق الاستدامة الأمنية.