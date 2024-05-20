نهيان بن مبارك وسلطان النيادي يشاركان الشباب "استكشاف الذكاء الاصطناعي"

ابوظبي - سيف اليزيد - يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بعد غد الأربعاء، فعاليات اليوم المفتوح للصندوق بجزيرة السعديات في أبوظبي.

وتركز فعاليات هذا العام على "استكشاف الذكاء الاصطناعي" من خلال رصد " الابتكارات والتطبيقات وآفاق المستقبل" وقدرة الذكاء الاصطناعي على التغيير وتأثيره على مستقبل العمل محليا وإقليميا وعالميا.

يرافق معاليه خلال فعاليات اليوم المفتوح، معالي سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن وعدد من الخبراء الدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتشهد ورش وجلسات اليوم المفتوح حضور عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات والأكاديميين إلى جانب ممثلين عن الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن إن تركيز الصندوق في اليوم المفتوح هذا العام على الذكاء الصناعي كموضوع رئيسي لكافة الأنشطة جاء بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لرسم صورة واضحة أمام أبناء وبنات الإمارات تتضمن أحدث ابتكارات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، وكيف يعيد تشكيل سوق العمل وصناعات وظائف المستقبل.

ولفت القرقاوي إلى أن المناقشات التي يديرها خبراء على مستوى العالم في هذا المجال، تركز حول ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من فرص، وما يطرحه من تحديات على القوى العاملة، واستراتيجيات إعداد الطلبة لمستقبل يحركه الذكاء الاصطناعي، وأهمية تزويد الأجيال الجديدة بالمعارف والأدوات والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع ما يقدمه العصر الرقمي الحديث من فرص وتحديات.

ونوه إلى أن فعاليات وأنشطة وورش العمل والجلسات الرئيسية والمتخصصة التي يضمها اليوم المفتوح تهدف إلى التعريف بأهم الحلول التكنولوجية المتطورة لتحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمعات والبيئات التعليمية، وتمنح المشاركين الفرصة لمتابعة عدد من كلمات القادة والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الفعاليات تشهد ورش عمل تفاعلية تغطي مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معرض خاص بمشاريع طلبة المدارس والجامعات في دولة الإمارات، والتي تركز جميعها على الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، والتعرف على تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل والتعليم والطب، من خلال عروض تقدمها المؤسسات الإماراتية، ومتابعة أحدث الابتكارات التكنولوجية في المعرض الخاص بالمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوضح القرقاوي أن فعاليات هذا العام التي تحمل عنوان "استكشاف الذكاء الاصطناعي: الابتكارات والتطبيقات وآفاق المستقبل" تعكس التزام صندوق الوطن بمواجهة التحديات المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات ودعم وتمكين أبناء وبنات الإمارات ليكونوا في مقدمة شباب العالم في هذا المجال، وفقا للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

وحول أهم أنشطة اليوم المفتوح لصندوق الوطن أشار القرقاوي إلى أنها تضم حلقة نقاشية حول طبيعة وقدرات الذكاء الاصطناعي وأهمية تحقيق التوازن بين الابتكار والقيم وسوق العمل، وجلسة مع طلاب الثانوية والجامعات حول "أعد التفكير في عملك مع الذكاء الاصطناعي" وعرضا تقديميا بعنوان "صياغة المستقبل: كيف تؤهل الجامعات طلابها لمواجهة ثورة الذكاء الاصطناعي؟، كما تطرح شركة ميكروسوفت رؤيتها حول التأهب للموجة القادمة "“دور الذكاء الاصطناعي في وظائف المستقبل والتعليم"، في حين يطرح صندوق الوطن مشاريعه للإبداع والابتكار والجديد في 2024/2025.