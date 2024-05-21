«أرضنا الخضراء» تزرع كورنيش أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، مبادرة «أرضنا الخضراء»، لزراعة الأشجار على كورنيش أبوظبي، بالتعاون مع شركة بساتين لتنسيق الحدائق، ومدرسة إنترناشونال كوميونتي- فرع مدينة خليفة.

وهدفت المبادرة إلى توعية طلاب المدارس وزوار كورنيش أبوظبي من أفراد المجتمع بأهمية الزراعة، ودورها في الحفاظ على البيئة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الزراعة لزيادة المساحات الخضراء، بما يعزز المظهر الجمالي للمدينة، ويواكب النهضة العمرانية التي تشهدها أبوظبي.